Costa dei Trabocchi: locale trasformato in discoteca senza autorizzazioni, lavoro nero e carenze igieniche. Scatta la sospensione.

All’uscita del locale la polizia ha scoperto un giovane in possesso di droga.

Non aveva alcuna licenza per pubblico spettacolo ma era stata organizzata una serata da ballo come in una vera discoteca, con circa un migliaio di giovani scatenati in pista. È quanto scoperto la scorsa notte lungo la Costa dei Trabocchi, dove un noto esercizio commerciale è finito al centro di un’operazione congiunta coordinata dalla Questura di Chieti e finalizzata al contrasto dell’illegalità nella movida estiva.

Il controllo straordinario, disposto dal Questore di Chieti Leonida Marseglia nell’ambito dei servizi mirati alla verifica delle attività di intrattenimento sul territorio, ha coinvolto diverse forze e articolazioni: la Squadra Amministrativa della Polizia di Stato, il Commissariato di Lanciano, la Squadra Mobile, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo”, due unità cinofile della Guardia di Finanza di Pescara, personale dell’Ispettorato del Lavoro e della ASL.

All’arrivo degli agenti, poco dopo la mezzanotte, il locale era gremito: musica ad alto volume, luci da discoteca e pista da ballo affollatissima. Ma nessuna licenza per eventi o spettacoli era stata rilasciata. Da qui l’immediata sospensione dell’attività.

Ma le sorprese non si sono fermate qui: tre lavoratori sono risultati in nero, erano installate telecamere senza le necessarie autorizzazioni, mancava il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come il piano di evacuazione non risultava conforme. Gravi anche le irregolarità igienico-sanitarie rilevate: sospesa l’attività di preparazione degli alimenti e contestata l’assenza del requisito minimo dello spogliatoio e la mancata applicazione delle procedure HACCP.

Complessivamente, le sanzioni elevate ammontano a circa 16.000 euro.

Nel corso dell’operazione, all’esterno del locale, è stato anche fermato un 22enne di Lanciano trovato in possesso di cocaina e hashish. Il giovane ha tentato di fuggire ma è stato bloccato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio.