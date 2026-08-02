Costa dei Trabocchi blindata: primo weekend di agosto all’insegna della sicurezza con i Carabinieri

Intensificati i controlli su tutta la fascia costiera teatina per contrastare spaccio, guida in stato di ebbrezza e furti. Un arresto per cocaina, denunce e patenti ritirate. Operativi anche pattuglie in bicicletta e supporto aereo.

Il primo weekend di agosto ha visto un'imponente mobilitazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti su tutta la fascia costiera teatina, con un focus particolare sulla suggestiva Costa dei Trabocchi. L’obiettivo primario dei servizi straordinari, disposti dal Prefetto nell’ambito delle strategie di prevenzione per la stagione estiva, è stato garantire la massima sicurezza nelle aree ad alto flusso turistico, assicurando un sereno svolgimento delle attività ricreative per residenti e visitatori.

Le operazioni, mirate a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, si sono concentrate sul controllo dei locali pubblici e dei luoghi di aggregazione giovanile interessati dalla "movida", sul monitoraggio della circolazione stradale (con particolare attenzione a Statale 16 e Statale 538) e sulla prevenzione di reati quali lo spaccio di stupefacenti, la vendita di alcol a minori, la guida sotto l’effetto di alcol o droghe – causa principale delle cd. "stragi del sabato sera" – e gli attacchi agli sportelli ATM.

L’Arma ha schierato sul campo una strategia multimodale. Per la prima volta, sono state impiegate anche le unità in bicicletta da poco assegnate, che hanno permesso un servizio di prossimità capillare lungo le piste ciclabili e nelle aree inaccessibili alle gazzelle. Quest’ultime, destinate principalmente al controllo della viabilità, sono state supportate da dispositivi per la misurazione del tasso alcolemico e drug test. Durante le ore di maggiore operatività, l'azione dei militari a terra è stata coadiuvata dalla copertura aerea dei mezzi dell’Arma.

Al termine dei servizi di controllo a largo raggio, il bilancio è significativo:

Arresti: In flagranza di reato, è stato arrestato un uomo colto nell’atto di cedere una dose di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 17 dosi, per un totale di circa 40 grammi della stessa sostanza. Altre due persone sono state tratte in arresto in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per furto e rapina.

Denunce: 5 persone sono state denunciate a piede libero per reati vari, tra cui porto abusivo di armi, false attestazioni e atti persecutori. In un caso, è stata eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Controlli su Strada: La stretta sulla viabilità ha portato a 17 contravvenzioni al Codice della Strada. Sette automobilisti sono stati sanzionati penalmente: 3 per guida in stato di ebbrezza e 4 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Stupefacenti: Due soggetti sono stati segnalati all’Autorità Prefettizia per uso personale di sostanza stupefacente,con conseguente sequestro di circa 20 grammi di hashish.

Esercizi Pubblici: Sono stati effettuati controlli amministrativi e verifiche sulla sicurezza in 9 esercizi pubblici della costa.

Le attività di controllo del territorio proseguiranno con intensità durante tutto il mese di agosto per garantire la sicurezza della comunità e dei turisti.