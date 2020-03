Coronavirus, test positivo a uomo di Vasto, conferenza stampa in Comune

Un incontro per fare il punto della situazione che si è creata dopo la notizia dell'esito positivo del primo test sul Covid19 su un insegnante del Liceo Mattioli

Il sindaco di Vasto Francesco Menna, dopo un vertice tenuto stamane con l'amministrazione, i dirigenti comunali,la polizia locale,la protezione civile e dirigenti scolastici, ha indetto una conferenza stampa aperta a tutti e che ha visto la presenza del manager della asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael. L'obiettivo è stato quello di rassicurare i cittadini e ad annunciare come si è agito e come si agirà dopo la notizia del primo caso di Covid19 in città. Menna ha sottolineato di aver appreso questa notte dell'esito positivo del test al quale un insegnante del Liceo Mattioli di Vasto si era sottoposto dopo aver avuto alcuni sintomi infuenzali. Subito si sono attivati i protocolli vigenti per l'emergenza sanitaria, sia nazionali che regionali, con la presa in carico dell'uomo nel Reparto Patologie infettive del San Pio da Pietralcina, seguendo tutte le norme vigenti per evitare ogni contagio, questo quanto emerso in conferenza stampa. Il professore è giunto in ospedale munito di mascherina,ed ha seguito un percorso in sicurezza a livello virologico, predisposto dalla Asl, senza transitare nel pronto soccorso, senza l'utilizzo dell'ascensore ,ed è stato accolto in reparto dal primario, seguendo tutte le severe regole predisposte. Sono stati subito rintracciati tutti i contatti dell'uomo per circoscrivere il virus,si è deciso in nottata di chiudere il liceo e successivamente si è anche andati oltre, emettendo un provvedimento in forma precauzionale di chiusura anche di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città. Sono sotto sorveglianza sanitaria anche gli studenti delle tre sezioni del liceo dove l'uomo insegna. Nessun allarmismo dunque, la situazione è sotto controllo, si è ribadito in conferenza stampa, vengono seguite tutte le misure preventive e precauzionali previste dai protocolli vigenti. I plessi scolastici del territorio saranno in questi giorni tutti sanificati, se ne dovranno occupare Comune e Provincia, ed il sindaco Menna ha sottolineato che questo incarico potrebbe essere affidato anche alla protezione civile. Inoltre sempre il primo cittadino ha annunciato l'invio di una lettera al presidente della Regione Marsilio affinchè si attivi per intraprendere anche in Abruzzo,come è già avvenuto in Puglia, la modalità di didattica a distanza.