Sei sono in rianimazione tra gli ospedali di Teramo e Atri

Salgono a 33 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in ospedale nella Asl di Teramo. Di questi 10 sono ricoverati in malattie infettive, 3 sono in rianimazione Covid a Teramo, 17 sono ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale di Atri e 3 sono in rianimazione sempre ad Atri. Due pazienti che erano ricoverati nella rianimazione di Atri sono deceduti. A comunicarlo è la Asl di Teramo attraverso il bollettino quotidiano.