Coronavirus, positivi al Covid19 i sindaci di Castiglione Messer Raimondo e di Montefino

Vincenzo D'Ercole ed Ernesto Piccari, sono i primi cittadini di due piccoli centri che si trovano nella zona rossa, nel teramano. Impegnati in prima linea a fronteggiare l'emergenza

Due sindaci di comuni del teramano inseriti nella zona rossa d'Abruzzo per l'emergenza Covid-19, sono risultati positivi al virus. Si tratta del primo cittadino di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D'Ercole e di Ernesto Piccari, sindaco di Montefino.

“Cari concittadini, come ben sapete, nella nostra Vallata il rischio del contagio è il più alto di tutta la Regione, motivo per il quale è stata definita Zona Rossa.Sono giorni difficili, in cui ognuno di noi se non resta a casa rischia di prendere il Coronavirus. Purtroppo, neanche io sono stato risparmiato e proprio questa mattina ho avuto l’esito del tampone che è risultato positivo. - Queste le parole di Vincenzo D'Ercole, il giovane primo cittadino di Castiglione Messere Raimondo, piccolo centro del teramano, che annuncia di aver contratto il virus - I miei spostamenti sul territorio sono stati fatti con tutti i dispositivi di protezione individuale, ma d’ora in avanti continuerò ad occuparmi di questa emergenza sul mio territorio da casa, evitando di esporre al rischio contagio altre persone. Sto bene - conclude -ma è necessaria la quarantena. Vi mando un caloroso saluto ricordandovi, oggi più di ieri, che è fondamentale #RestareACasa”.

Ieri, nel piccolo centro della Valle del Fino, si è registrata la quarta vittima del coronavirus, il paziente 1 del Comune, la prima persona ad essere contagiata. Si tratta una donna di 65 anni che era ricoverata all’ospedale di Teramo. Sembra che avesse patologie pregresse.

Numerosi gli attestati di solidarietà ai due primi cittadini da parte dei colleghi d'Abruzzo. Il sindaco di Giulianova Jwan Costantini esprime loro sincera vicinanza e sostegno. "Non hanno lasciato soli i cittadini nemmeno un secondo, - dichiara - li abbiamo visti scendere in strada,a fianco ai volontari e questo gli fa onore, come a tutti quei sindaci che, seppur spesso disarmati,stanno combattendo come leoni. A loro va tutta la mia stima ed il mio sostegno,- dice il sindaco di Giulianova - con l'augurio che possano guarire presto e tornare a combattere a fianco dei cittadini".

Interviene anche il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio." Ho appreso la notizia della positività al Covid-19 di due colleghi sindaci della Valle del Fino, desidero esprimere tutta la mia vicinanza a loro ed alle rispettive comunità, oltre che a tutti i cittadini della Valle del Fino, zona rossa D'Abruzzo, sperando che presto tutto possa passare e tutti potremmo tornare alle nostre vite alla nostra lbertà".