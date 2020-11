Coronavirus, oggi in Abruzzo 413 nuovi positivi su 4145 tamponi, dati aggiornati al 29 novembre 2020

734 le persone ricoverate in ospedale di cui 75 in terapia intensiva.

Si registrano in Abruzzo, rispetto a ieri, 413 nuovi casi di positività al virus. Si tratta di persone di età compresa tra i due mesi e 98 anni. 99 sono nell'aquilano, 74 nel chietino,104 nel pescarese, 131 nel teramano, mentre per cinque sono in corso accertamenti sulla residenza. Sette le persone decedute, 8543 i guariti, ossia 128 in più rispetto a ieri, 18040 gli attualmente positivi, ossia + 278. Sono 734 le persone ricoverate in ospedale di cui 75 sono in terapia intensiva. In Abruzzo in totale sono 17306 i positivi al Covid 19 che sono in isolamento domiciliare.