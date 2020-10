Coronavirus, oggi in Abruzzo 368 nuovi positivi, su 3368 tamponi eseguiti

18 persone sono in terapia intensiva. Undici le persone decedute.

Continuano a crescere i casi di Covid -19 in Abruzzo. I nuovi positivi sono 368. 108 nell'Aquilano, 30 nel Chietino, 52 nel Pescarese, 149 nel Teramano, 2 fuori regione, 27 su cui sono in corso accertamenti sulla residenza, su 3368 tamponi eseguiti. 263 ricoverati (di cui 18 in terapia intensiva), 3822 in isolamento domiciliare, 3469 dimessi/guariti (+14), 4085 attualmente positivi. I deceduti sono 11 (di età compresa tra 71 e 98 anni, di cui 8 residenti in Marsica, 1 in provincia dell'Aquila e 2 in provincia di Teramo). I nuovi casi di oggi hanno età compresa tra 2 mesi e 95 anni. Dei 375 positivi di oggi, 113 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.