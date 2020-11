Coronavirus, l’Abruzzo verso il lockdown, nuove restrizioni da martedì

Secondo indiscrezioni sarebbe questa la decisione presa oggi pomeriggio nel corso del Cts regionale.

L'Abruzzo con ogni probabilità si appresta a diventare Zona Rossa. Nelle prossime ore il governatore Marsilio dovrebbe firmare un'ordinanza che prevede, tra l'altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e lo stop ai centri commerciali. Le nuove misure sono state indicate dal Cts regionale che si è riunito per valutare la situazione alla luce della impennata epidemiologica del virus in Abruzzo e dell’aumento dei ricoveri nelle strutture abruzzese che rischiano il collasso.

Le nuove restrizioni dovrebbero entrare in vigore tra martedì e mercoledì e andranno avanti fino al 3 dicembre. Si ipotizza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei negozi e ulteriori limitazioni agli spostamenti dei cittadini.