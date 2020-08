Coronavirus, istituita la zona rossa nella frazione Casamaina di Lucoli, riunione Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica

È la prima ordinanza di chiusura in Abruzzo dopo il lockdown. Effettuati tamponi a tappeto. Le forze dell'ordine impegnate a far rispettare i divieti di ingresso e allontanamento dal territorio

Presieduto dal Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, si è tenuto questa mattina in Prefettura un Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica per la determinazione delle misure di vigilanza da adottare a seguito dell’ordinanza emessa nella giornata di ieri dal Comune di Lucoli, relativa all’istituzione di una zona rossa nella frazione di Casamaina, essendosi verificati diversi casi di positività al Covid-19, (12 casi dello stesso nucleo familiare). Alla riunione hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Sindaco del Comune di Lucoli, Walter Chiappini, (in videoconferenza)e rappresentanti della Asl e del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo. In attesa dell’esito dei tamponi effettuati sulla quasi totalità della popolazione attualmente residente nella frazione, si è convenuto di proseguire nell’attività di vigilanza gestita dalle forze dell’ordine, per il controllo ed il rispetto delle misure previste nell’ordinanza, che impediscono l’uscita e l’ingresso nella frazione di Casamaina, fatti salvi i servizi di assoluta indispensabile utilità. La Protezione Civile Regionale si è resa disponibile al supporto logistico alla popolazione ed alle forze dell’ordine deputate al presidio sulle vie di accesso. Il Sindaco ha assicurato l’assistenza alla popolazione attraverso l’apertura del Centro Operativo Comunale. L’esito dei tamponi determinerà l’eventuale proroga della zona rossa, attualmente prevista fino alla mezzanotte del 1 settembre.