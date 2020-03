Coronavirus, Il presidente della regione Abruzzo Marsilio in isolamento domiciliare volontario

E' stato in contatto ravvicinato con Zingaretti, risultato positivo al test sul Covid-19

"Da questo momento sono in isolamento domiciliare volontario. Appena appresa la notizia della positività al Covid 19 del Presidente Zingaretti ho immediatamente chiamato i sanitari, seguendo il protocollo previsto". Lo scrive su Fb il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che dichiara di essere stato in contatto ravvicinato, martedì pomeriggio, con il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della firma del Protocollo d'intesa sulla velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara. "Mi è stato consigliato di rimanere in isolamento, monitorando la temperatura corporea due volte al giorno, per alcuni giorni, prima di effettuare un tampone (indicativamente nella giornata di martedì).- continua - I medici mi hanno infatti spiegato che il risultato di un tampone non sarebbe significativo prima di 7/8 giorni dal contatto con un soggetto positivo. Seppur in isolamento,- conclude Marsilio - continuerò a seguire l'attività della Giunta regionale in contatto telefonico e telematico con assessori, dirigenti e collaboratori". Oltre al Marsilio si sono sottoposti ad isolamento domiciliare volontario, in forma precauzionale, anche tre componenti del suo staff presenti a Roma alla riunione volta alla firma del protocollo d'intesa.