Coronavirus, focolaio all'Istituto Antoniano, muore una centenaria positiva al Covid

Intanto il direttore sanitario lancia un appello per chiedere l'arrivo immediato di medici ed infermieri. È necessaria un' un'assistenza sanitaria maggiore per gli ospiti, già affetti da numerose patologie.

È morto la scorsa notte un'altro ospite dell'Istituto Antoniano di Lanciano, la residenza per anziani, gestita dai Frati Minori,dove è scoppiato un focolaio di Covid- 19. Si tratta di una donna centenaria, R.M.. Salgono a due quindi gli anziani deceduti dopo la scoperta del contagio inizialmente di 70 anziani su 79 ospiti e di 17 dipendenti. Ieri non ce l'aveva fatta un 69enne, "in fase terminale" e con seri problemi polmonari.

Ora la difficoltà dell'Istituto è la carenza di personale medico ed infermieristico che possa assistere gli anziani, i quali, nella maggiorparte dei casi sono affetti da patologie gravi e croniche. Il direttore sanitario della struttura, Evandro Tascione e la direzione dell'Istituto lanciano pertanto un appello: "Il quadro clinico degli ospiti positivi richiede un'assistenza medica maggiore, I pochi infermieri e pochi operatori socio sanitari risultati negativi stanno compiendo il loro dovere nella struttura per assistere al meglio gli ospiti, dando alla comunità un grande esempio di senso civico in una situazione così difficile, abbiamo inviato un appello all'Ordine dei Medici di Chieti e Pescara per raccogliere la disponibilità immediata di medici e infermieri che possano da subito dare man forte alla struttura nell'assistenza agli ospiti." Gli interessati possono dare la propria disponibilità all'immediata contrattualizzazione mettendosi in contatto con la direzione dell'Istituto Antoniano di Lanciano, chiamando il numero 📲3279585764 - sig.ra Gilda Ucci, responsabile segreteria Istituto o inviando una mail con il curriculum a 📧direzione@casantoniano.it o info@casantoniano.it

All'Istituto Antoniano restano 85 le persone positive al Covid, 4 delle quali sono ricoverate all'ospedale di Chieti in condizioni stazionarie.

Nella città di Lanciano invece come è stato annunciato dal sindaco Mario Pupillo nel suo bollettino giornaliero Covid, si registrano 5 nuovi casi di positività: salgono a quindi a 47 gli attualmente positivi in città che aggiunti agli 85 della residenza per anziani diventano 132.

In una nota il sindaco di Lanciano Mario Pupillo esprime il suo cordoglio per la scomparsa della anziana ospite dell'Antoniano. "Questa notte purtroppo è deceduta una nonna di 101 anni, nel sonno: anche lei era tra gli ospiti con tampone positivo dell'Istituto, come il 96enne deceduto ieri mattina. - scrive Pupillo - Alle famiglie esprimiamo le nostre più sentite condoglianze: anche se la vita a quella veneranda età ci prepara al distacco, la morte di una nonna o un nonno è sempre una perdita di memorie, ricordi, storie. Quanta verità in questo proverbio africano: "quando un anziano o un'anziana muore è come se bruciasse una biblioteca" Stiamo uniti e rispettiamo le semplici regole del vaccino che abbiamo ora a disposizione: mascherina, distanziamento, igiene delle mani".Conclude il primo cittadino di Lanciano.