Coronavirus, festeggiano battesimo in giardino,11 denunce a Cappelle sul Tavo

Continuano e si fanno più serrati i controlli delle forze dell'ordine per punire eventuali trasgressori alle restrizioni previste dal Decreto del Governo sul Coronavirus

Sono stati sorpresi in giardino a festeggiare il battesimo di un bimbo. I carabinieri della Compagnia Provinciale di Pescara hanno denunciato 11 persone per violazione delle disposizioni del Decreto del Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. I militari, impegnati in servizi di controllo, hanno scoperto che all'interno della pertinenza prospiciente un'abitazione di proprietà, a Cappelle sul Tavo, in provincia di Pescara, si stava svolgendo una festa, sono entrati ed hanno denunciato tutte le persone presenti, amici e parenti del bimbo che ha ricevuto il sacramento.