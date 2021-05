Coronavirus, Fai Cisl Abruzzo Molise: Bonus 800 euro agli operai stagionali del settore agricolo

Ora confronto con le controparti per rinnovo contratti provinciali.

Finalmente anche gli operai stagionali del settore agricolo riceveranno il bonus di € 800 deciso stasera dal Consiglio dei Ministri grazie all'impegno di Fai, Flai e Uil. Lo comunica Franco Pescara, Segretario generale Fai Cisl AbruzzoMolise. "Nel mese di aprile abbiamo manifestato davanti alle Prefetture, poi lo sciopero programmato per il 30 aprile sospeso visto gli impegni presi dal Ministro dell’agricoltura. È una grande soddisfazione per noi aver colmato questa discriminazione dei periodi precedenti dove gli operai agricoli e florovivaisti erano stati esclusi dai ristori. Va senz’altro elogiata la forte azione delle Segreterie nazionali a sostegno dei lavoratori e lavoratrici. Adesso ci aspettiamo un serio confronto con le controparti per rinnovare i contratti provinciali scaduti da troppo tempo, i lavoratori e le lavoratrici meritano l’adeguamento salariale e normativo".