Coronavirus, Controlli dei Nas nelle Case di Riposo,blitz anche in Abruzzo

Scoperte due strutture sprovviste di autorizzazioni nel pescarese e segnalata nel chietino la titolare di una casa di riposo

Importante operazione di controllo in tutta Italia da parte dei carabinieri del Nas nelle strutture per anziani, verifiche scattate in seguito ai numerosi focolai di Covid 19 che hanno interessato molte Case di Riposo in tutta Italia con la morte di ospiti e personale e la contrazione del virus da parte di troppi cittadini. Verifiche e controlli anche da parte dei carabinieri del NAS di Pescara che hanno scoperto due residenze per anziani, entrambe nel circondario della provincia, sprovviste di autorizzazione e prive dei requisiti strutturali minimi. È stata informata l’Autorità sanitaria per i provvedimenti da adottare anche in riferimento ai 12 ospiti anziani attualmente presenti. I militari del Nucleo Antisofisticazioni inoltre, sta collaborando con l’ASL Lanciano-Vasto-Chieti in un’indagine epidemiologica finalizzata a verificare e circoscrivere la presenza del virus. In tale ambito, i militari hanno segnalato all’autorità amministrativa la titolare di una casa di riposo ove oltre 40 persone, tra ospiti e operatori sanitari, sono risultati positivi al COVID-19.