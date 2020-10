Coronavirus, controlli dei Carabinieri del Nas in Abruzzo su rispetto misure contenimento

Rilevate gravi carenze igieniche in un ristorante etnico di Pescara, con presenza di blatte all’interno delle cucine, mentre in provincia di Chieti una pizzeria era stata aperta in totale assenza di autorizzazioni.

Nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha rafforzato i controlli in materia di attuazione delle misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione epidemica da COVID-19 realizzando, in condivisione con il Ministero della Salute, uno specifico servizio di controllo in campo nazionale alle strutture di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.

In Abruzzo sono stati controllati 41 obiettivi, elevate 6 sanzioni per carenze igienico sanitarie. 2 locali (ristoranti di Chieti e Pescara) controllati in orario di pranzo, particolarmente frequentati da studenti all’uscita degli istituti superiori, contravvenzionati per violazioni attinenti la mancata attuazione di misure anti covid, quali il distanziamento fra i tavoli, posti a sedere e il sovraffollamento, dovuto alla presenza di gruppi numerosi di studenti. 2 strutture sono state sottoposte a chiusura: a Pescara un ristorante etnico che presentava gravi carenze igieniche con presenza di blatte all’interno delle cucine; in provincia di Chieti con una pizzeria attivata in totale assenza di autorizzazioni.