Coronavirus Abruzzo, 76 nuovi positivi, dati aggiornati 15 agosto 2021

Oggi in Abruzzo 76 nuovi positivi al Covid- 19. Si tratta di cittadini di età compresa tra 1 e 86 anni. 13 nell'Aquilano, 13 nel Chietino, 19 nel Pescarese, 25 nel Teramano, 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Eseguiti 1555 tamponi molecolari e 5859 test antigenici. Non si registrano nuovi decessi mentre 72985 sono i guariti (+13). 2032 sono gli attualmente positivi al Covid in Abruzzo(+62), 56 ricoverati in area medica (+6), 5 in terapia intensiva (invariato), 1971 in isolamento domiciliare (+56).