Coronavirus, a Vasto arriva la solidarietà della comunità cinese

Dopo la chiusura delle loro attività i cinesi hanno creato una vera e propria rete volta al sostegno delle città italiane che li hanno accolti da anni

Oggi il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha ricevuto da sedici cinesi, titolari di attività a Vasto e San Salvo, alcuni pacchi contenenti mascherine da donare a tutti coloro che sono impegnati in prima a linea a fronteggiare l'emergenza Covid- 19 “Il gesto volontario e gratuito della comunità orientale, che dopo la serrata delle attività commerciali in via precauzionale, - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - ha creato una rete di collaborazione molto efficiente. Dopo l’evolversi dei contagi del virus in Italia ed Europa, la comunità cinese ha creato un sistema di volontariato in modo autonomo impegnando in modo spontaneo le proprie risorse e mezzi. Crediamo nella solidarietà e dobbiamo essere uniti per combattere questo virus. Grazie.” “Abbiamo fatto questa donazione - hanno detto i sedici commercianti - perché viviamo in questo territorio da diverso tempo e vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai fratelli italiani.”