Coronavirus, 85 test eseguiti in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza

Sono 85, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, i test per il Covid 19, eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara.

Di questi 72 sono risultati negativi, 5 positivi, mentre 6 sono ancora in corso. Altri 2 tamponi non sono stati processati perché legati a un paziente nel frattempo già risultato negativo al contagio. Dei 5 positivi, 3 sono stati confermati dalle controanalisi dell’Istituto Superiore di Sanità, mentre per 2 si attende ancora il risultato. Nel dettaglio, il numero maggiore di test è stato eseguito nella Asl di Pescara (43), seguita dalla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila (18), Teramo (14), Lanciano-Vasto-Chieti (10). Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.