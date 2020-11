Coronavirus, 470 nuovi positivi in Abruzzo su 3697 tamponi eseguiti, dati aggiornati 15 novembre 2020

I nuovi casi sono di età compresa tra i due ed i 98 anni. 8 i decessi.

Oggi in Abruzzo si regsitrano 470 nuovi positivi al Covid-19. Si tratta di cittadini di età compresa tra 2 e 98 anni. 183 sono nell'Aquilano, 116 nel Chietino, 95 nel Pescarese, 100 nel Teramano, 17 fuori regione. Sono stati attribuiti alle 4 province anche 41 casi dei giorni scorsi le cui residenze erano in fase di verifica. Questo numero va sottratto al totale odierno dei dati provinciali. Sono 8 i decessi registrati , 5469 guariti (+49), 13034 attualmente positivi (+412), 624 ricoverati (di cui 59 in terapia intensiva), 12410 in isolamento domiciliare.