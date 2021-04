Il bilancio dei decessi fa registrare 15 nuovi casi.

Ogg, 3 aprile 2021,si registrano in Abruzzo 225 nuovi positivi (di età compresa tra 7 mesi e 99 anni. 89 sono in provincia dell’Aquila,60 nel chietino, 30 nel pescarese, 46 nel teramano. Sono stati eseguiti 4529 tamponi molecolari e 1974 test antigenici. Il bilancio dei decessi fa registrare 15 nuovi casi. 53691 sono i guariti (+251), 10299 gli attualmente positivi (-41). 573 i pazienti ricoverati in area medica (-4), 71 ricoverati in terapia intensiva (+3), 9655 in isolamento domiciliare (-40).