Coronavirus, 180 nuovi positivi e 190 guariti in Abruzzo,dati aggiornati al 17 Aprile 2021

13 i decessi mentre scendono i ricoveri in area medica e in terapia intensiva.

Oggi in Abruzzo si regsitrano 180 nuovi casi di Covid-19. Si tratta di cittadini di età compresa tra 4 mesi e 96 anni. 59 sono nell' aquilano, 54 in provincia di Chieti, 22 nel pescarese, 43 nel teramano.

Sono stati eseguiti 4858 tamponi molecolari e 1539 test antigenici. Il bilancio dei decessi fa registrare 14 nuovi casi (di cui 6 risalenti ai giorni scorsi), mentre salgono a 56926 le persone guariti (+189). In Abruzzo aono 9871 gli attualmente positivi (-25), 515 ricoverati in area medica (-10), 54 ricoverati in terapia intensiva (-3), 9302 in isolamento domiciliare (-12).