Coronavirus, 112 nuovi positivi in Abruzzo, dati aggiornati al 15 Maggio 2021

Scendono a 19 i ricoveri in terapia intensiva. Si registra un decesso.

Oggi in Abruzzo si registrano 112 nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 97 anni. 38 nell'aquilano, 39 nel chietino, 12 nel pescarese, 20 nel teramano, 3 residenti fuori regione. Sono stati eseguiti 4182 tamponi molecolari e 2386 test antigenici.

Il bilancio dei decessi fa regsitrare un solo caso. 63797 le persone guarite (+105), 6892 le persone attualmente positive(+6), 205 ricoverate in area medica (-10), 19 cittadini sono ricoverati in terapia intensiva (invariato), 6668 sono in isolamento domiciliare (+16).