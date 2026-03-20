Lega Abruzzo piange la scomparsa di Bossi: «Ha segnato in modo indelebile la storia della Nazione»

Il coordinatore regionale D'Incecco: «Spetta a noi proseguire nel solco della sua passione»

Dirigenti, amministratori e militanti della Lega Abruzzo esprimono cordoglio per la morte di Umberto Bossi, fondatore del partito, scomparso nelle scorse ore.



«Umberto Bossi ha dato vita a un movimento politico, costruendo una comunità fondata su sacrificio, militanza e idee» afferma Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo. «Ha lasciato al Paese una classe dirigente di spessore, che ha saputo rinnovare e attualizzare il suo progetto politico. È stato un grande leader che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra Nazione».







D'Incecco sottolinea anche la responsabilità che ricade ora sulle spalle di chi ha raccolto l'eredità politica del Senatur: «Spetta a noi il compito di proseguire nel solco della sua passione e del suo impegno».



Un pensiero viene rivolto infine alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene: «Ai familiari rivolgiamo un abbraccio sincero e la nostra più sentita vicinanza in questo momento di dolore, estendendo il pensiero a tutti i militanti e a quanti gli hanno voluto bene».