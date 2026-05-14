Controllo dei Carabinieri sull’auto sospetta: trovati coltello a serramanico e hashish

Nei guai due uomini fermati a Rosciano: un 47enne denunciato per porto abusivo di arma, un 43enne segnalato per droga

Un controllo stradale si è trasformato in un intervento di polizia giudiziaria per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne, che hanno denunciato un 47enne per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato amministrativamente un 43enne per detenzione di droga ad uso personale.

L’episodio è avvenuto nel territorio di Rosciano durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e al contrasto dello spaccio di stupefacenti. I militari hanno fermato un’utilitaria con a bordo i due uomini, notando subito atteggiamenti nervosi e sospetti. L’agitazione mostrata durante il controllo ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti. Entrambi sono risultati già noti alle forze dell’ordine. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di trovare un coltello a serramanico nascosto nel vano portaoggetti dell’auto, senza che il conducente fosse in grado di giustificarne il possesso. Nel corso del controllo i militari hanno inoltre rinvenuto circa cinque grammi di hashish occultati in un pacchetto di sigarette detenuto dal passeggero, che avrebbe riferito di farne uso personale. Coltello e sostanza stupefacente sono stati sequestrati.

Per il 47enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, mentre il 43enne sarà segnalato alla Prefettura per i provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa.