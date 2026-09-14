Carabinieri Tagliacozzo - Carsoli, controlli sulle moto lungo la Tiburtina: 60 motocicli verificati, sequestri e multe

Maxi servizio dei Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo per la sicurezza stradale: 72 persone identificate, un motociclo sequestrato e tre carte di circolazione ritirate. Sanzioni per quasi 2mila euro

Sessanta motocicli controllati, 72 persone identificate, un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo e tre carte di circolazione ritirate, con sanzioni complessive per poco meno di 2mila euro. È il bilancio del servizio straordinario svolto domenica 13 settembre dai Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo lungo la Strada Statale 5 Tiburtina Valeria e sulle principali arterie del territorio di Carsoli.

Un'attività mirata soprattutto alla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai motociclisti e alle possibili modifiche alle caratteristiche tecniche dei mezzi. Numerose pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno effettuato controlli approfonditi sui motocicli, verificando che i veicoli fossero conformi alle caratteristiche previste e idonei alla circolazione. I controlli hanno portato al sequestro amministrativo di un motociclo, al ritiro di tre carte di circolazione e alla contestazione di diverse violazioni del Codice della strada. L’importo complessivo delle sanzioni sfiora i 2mila euro. Il servizio rientra nel piano di controllo straordinario del territorio disposto in linea con le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto dell’Aquila Vito Cusumano.

L’obiettivo è contrastare un fenomeno che continua a preoccupare: quello degli incidenti stradali, anche mortali, spesso legati al mancato rispetto delle regole fondamentali della circolazione e all’eccesso di velocità. Con il prolungarsi della stagione estiva, inoltre, aumenta il numero dei motociclisti che percorrono le strade del territorio durante i fine settimana. Da qui l’attenzione dell’Arma aquilana alla condotta di guida e alle condizioni dei mezzi, attraverso controlli mirati soprattutto sulle arterie maggiormente frequentate dai cosiddetti “centauri”. Un’attività di prevenzione che punta dunque a intervenire prima che le violazioni possano trasformarsi in situazioni di pericolo, rafforzando la sicurezza di chi viaggia lungo la Tiburtina e sulle altre strade della zona.