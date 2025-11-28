Controlli straordinari della Polizia ad Avezzano: sequestri, denunce e verifiche negli esercizi commerciali

Operazione ad “alto impatto” disposta dal Questore dell’Aquila: identificate 130 persone, controllati 80 veicoli e sequestrato un documento di guida falso.

La Polizia di Stato di L’Aquila ha intensificato nelle ultime settimane le attività di prevenzione e controllo sul territorio avezzanese, in particolare attraverso verifiche su strada e accertamenti amministrativi presso esercizi commerciali e luoghi pubblici. L’operazione rientra nel più ampio piano di sicurezza disposto dal Questore, volto a garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree sensibili della città.

Un ruolo centrale è stato svolto dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, impegnato in una stretta collaborazione con la Polizia Locale e con le altre forze di polizia. Nel pomeriggio e nella serata del 27 novembre, pattuglie miste — composte anche da personale in abiti civili — hanno presidiato le principali arterie stradali, operando su più fronti: contrasto ai reati predatori, controlli su persone e veicoli, verifiche documentali, monitoraggio di attività commerciali e accertamenti su veicoli sospetti.

L’obiettivo dichiarato è quello di rispondere alle richieste di sicurezza provenienti dalla cittadinanza, aumentando la capacità di prevenzione e intervento sul territorio.

Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti:

9 posti di controllo;

identificazione di 130 persone e verifica di 80 veicoli;

8 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

1 ritiro di patente;

1 sequestro di un documento di guida risultato falsificato;

2 controlli amministrativi presso esercizi e sale scommesse per verificare licenze e presenza degli avventori.

Gli agenti hanno inoltre effettuato una perquisizione personale e veicolare nei confronti del conducente di un’auto noleggiata, ritenuta sospetta. L’uomo, straniero e con precedenti specifici, è stato trovato in possesso di utensili idonei allo scasso e di un documento di guida falso, entrambi sequestrati. Il soggetto è stato indagato in stato di libertà per possesso ingiustificato di strumenti atti all’effrazione e per falso documentale. Sono state avviate anche verifiche sulla sua posizione sul territorio nazionale.

La Questura fa sapere che le attività di prevenzione continueranno senza sosta, con servizi ordinari e operazioni ad “alto impatto” finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Avezzano.