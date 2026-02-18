Controlli NAS negli stabilimenti di lavorazione carni in Abruzzo: 3 attività sospese, sequestri e 80mila euro di sanzioni

Una vasta campagna di ispezioni condotta nel mese di gennaio dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Pescara, su coordinamento del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, ha portato alla luce numerose irregolarità negli stabilimenti di lavorazione e sezionamento carni della regione Abruzzo.

Nel corso dell'operazione sono state ispezionate 29 attività produttive, con esiti che hanno portato alla sospensione di 3 esercizi, al sequestro di un locale, alla segnalazione di 26 persone alle autorità amministrative e sanitarie, e alla contestazione di sanzioni per complessivi 80.000 euro. Circa 16.000 chilogrammi tra sottoprodotti e alimenti di origine animale sono stati avviati alla distruzione.

In provincia di Pescara, al termine dell'ispezione di un laboratorio di produzione di arrosticini, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo un locale adibito a deposito di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA). Il locale era privo dei requisiti strutturali previsti dalla normativa ed era utilizzato senza la prescritta notifica alla ASL.

In provincia di ChietiI, all'interno del reparto macelleria di un punto vendita della grande distribuzione organizzata, i NAS hanno sequestrato circa 20 chilogrammi di prodotti carnei pronti alla vendita ma con data di scadenza già superata. L'esercente è stato sanzionato anche per le precarie condizioni igienico-sanitarie degli ambienti e delle attrezzature. In un salumificio della zona del Frentano, gli ispettori hanno invece individuato aree utilizzate abusivamente per la lavorazione di carni: l'autorità competente ha emesso un provvedimento interdittivo e sono stati bloccati ufficialmente circa 7.725 chilogrammi di prodotti carnei, lavorati in difformità rispetto al piano aziendale di autocontrollo, destinati alla distruzione.

In provincia di Teramo, i Carabinieri e il personale del Servizio Veterinario della ASL hanno sospeso l'attività di una macelleria del capoluogo, i cui locali e attrezzature versavano in pessime condizioni igienico-sanitarie. Circa 86 chilogrammi di carne, privi di tracciabilità, sono stati bloccati e avviati alla distruzione. Una seconda ispezione, condotta in un salumificio di un comune della provincia, ha documentato analoghe carenze igienico-sanitarie: anche in questo caso l'autorità competente ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Circa 30 chilogrammi di sottoprodotti di origine animale, conservati senza identificazione, sono stati avviati alla distruzione.

In provincia dell'Aquila, un centro di sezionamento nella Marsica è risultato sede di lavorazioni non notificate all'autorità competente e non contemplate nel manuale di autocontrollo aziendale. Il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL ha disposto il blocco ufficiale e la distruzione di circa 8.200 chilogrammi tra prodotti di origine animale e farinacei. Nel corso di un'ulteriore ispezione presso un'azienda zootecnica, è stato disposto il divieto di movimentazione per 16 capi bovini da carne, privi di identificazione regolamentare.

Le sanzioni amministrative complessivamente contestate, pari a circa 80.000 euro, riguardano a vario titolo carenze igienico-sanitarie e strutturali, mancato aggiornamento dei piani di autocontrollo e lacune nelle procedure di tracciabilità degli alimenti.

L'operazione rientra nell'attività ordinaria di vigilanza che i NAS svolgono a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare su tutto il territorio nazionale.