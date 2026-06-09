Controlli della Polizia sul litorale teramano: verifiche a bar, chioschi e stabilimenti

Irregolarità amministrative in alcuni esercizi di Martinsicuro e Alba Adriatica. Proseguono le attività per garantire sicurezza e contrastare la vendita di alcol ai minori

Con l’avvio della stagione estiva, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sui pubblici esercizi del litorale teramano nord, su disposizione del Questore della provincia di Teramo, Pasquale Sorgonà.

Nel corso del fine settimana, gli agenti hanno effettuato verifiche a Martinsicuro e Alba Adriatica, controllando un bar, un’attività di “kebab” e uno stabilimento balneare. Durante le ispezioni sono emerse alcune irregolarità amministrative, per le quali saranno elevate sanzioni in fase di quantificazione.

L’attività, condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa, rientra in un più ampio piano di monitoraggio dei locali della movida estiva, con particolare attenzione al rispetto delle normative di settore e alla tutela della sicurezza pubblica.

Un focus specifico riguarda il contrasto alla vendita di alcolici ai minorenni, fenomeno che continua a destare allarme sociale per i rischi legati alla salute e alla sicurezza dei più giovani.

I controlli, già avviati sulla base delle segnalazioni emerse in Prefettura e in Questura, proseguiranno nelle prossime settimane con il coinvolgimento anche delle polizie locali, che saranno riunite dal Questore in un incontro dedicato al tema.