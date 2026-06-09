Marted 09 Giugno 2026

Cronaca

Controlli della Polizia sul litorale teramano: verifiche a bar, chioschi e stabilimenti

09/06/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Controlli della Polizia sul litorale teramano: verifiche a bar, chioschi e stabilimenti

Irregolarità amministrative in alcuni esercizi di Martinsicuro e Alba Adriatica. Proseguono le attività per garantire sicurezza e contrastare la vendita di alcol ai minori

Con l’avvio della stagione estiva, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sui pubblici esercizi del litorale teramano nord, su disposizione del Questore della provincia di Teramo, Pasquale Sorgonà.

Nel corso del fine settimana, gli agenti hanno effettuato verifiche a Martinsicuro e Alba Adriatica, controllando un bar, un’attività di “kebab” e uno stabilimento balneare. Durante le ispezioni sono emerse alcune irregolarità amministrative, per le quali saranno elevate sanzioni in fase di quantificazione.

L’attività, condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa, rientra in un più ampio piano di monitoraggio dei locali della movida estiva, con particolare attenzione al rispetto delle normative di settore e alla tutela della sicurezza pubblica.

Un focus specifico riguarda il contrasto alla vendita di alcolici ai minorenni, fenomeno che continua a destare allarme sociale per i rischi legati alla salute e alla sicurezza dei più giovani.

I controlli, già avviati sulla base delle segnalazioni emerse in Prefettura e in Questura, proseguiranno nelle prossime settimane con il coinvolgimento anche delle polizie locali, che saranno riunite dal Questore in un incontro dedicato al tema.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

GdF Teramo, allarme nuova droga: sequestrata per la prima volta in Abruzzo la pericolosa MDPHP

Grazie al fiuto delle unità cinofile di Giulianova, bloccato un potente stimolante sintetico, superiore alla cocaina. Due persone denunciate.

Avezzano, violenza sessuale su una sedicenne: oggi l'udienza di convalida per il ventunenne arrestato

Il giovane è stato bloccato in flagranza dai Carabinieri in via Kolbe. Decisivo il video di un residente romeno che ha filmato l'aggressione e lanciato l'allarme.

Lanciano, riaperto il ponte sul Feltrino: scattano il senso unico alternato e il limite di peso

L'infrastruttura lungo la SP 61 era stata chiusa per uno smottamento. Escluse criticità rilevanti, ma resta il monitoraggio in vista dei lavori di messa in sicurezza.

Pescara, controlli serrati dei Carabinieri: due denunce nella notte. In manette per un coltello e un furto in negozio

Nella mattinata del 5 giugno 2026, l’attività degli uomini della Sezione Radiomobile del N.O.R. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara ha portato al deferimento in stato di libertà di due persone, protagoniste di due distinti episodi di cronaca.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb