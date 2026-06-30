Marted 30 Giugno 2026

Cronaca

Colonnella, centro massaggi adibito a casa d' appuntamenti, denunciata dalla Guardia di Finanza la titolare

30/06/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Colonnella, centro massaggi adibito a casa d' appuntamenti, denunciata dalla Guardia di Finanza la titolare

Deve rispondere dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Teramo, al termine di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, ha denunciato a piede libero la titolare di un centro massaggi sito nel Comune di Colonnella (TE) per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nello specifico, all'interno dei locali dell'attività sarebbero state praticate prestazioni sessuali a pagamento da parte di giovani ragazze.

Nello specifico, sono state eseguite mirate attività di Polizia Giudiziaria con servizi di osservazione-controllo-pedinamento anche di tipo elettronico (videocamere), le attività di analisi di intercettazione telefonica e analisi di tabulati telefonici nonché le audizioni di diversi soggetti, con l'approfondimento delle molteplici inserzioni on-line ove venivano pubblicizzati, in modo inequivocabile, offerte di prestazioni sessuali nella zona di Colonnella. Le donne avrebbero vissuto 24 ore al giorno all'interno dei locali del centro dedicati alla prostituzione, in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Nel corso delle attività di indagine sono stati sottoposti a sequestro molteplici beni di consumo utilizzati per le prestazioni sessuali.

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