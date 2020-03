Colledimezzo (Ch), 5 milioni di euro per la strada provinciale 216

Il vicepresidente della Provincia Arturo Scopino: “Per poter intervenire è necessaria la collaborazione delle amministrazioni locali attraverso le proposte e la progettazione”

Sono complessivamente 5 milioni di euro i finanziamenti stanziati per il miglioramento della viabilità della strada provinciale 216 ex S.S. 364 di Atessa che collega Colledimezzo ad Atessa. Dal ripristino dei movimenti franosi che si sono aggravati in seguito agli eventi meteorologici di gennaio 2017 alla realizzazione del manto stradale lungo tutta l’arteria: questi sono gli interventi, alcuni dei quali già realizzati e altri da effettuare entro la fine dell’anno, che sono stati programmati grazie alla sinergia tra la Provincia di Chieti e il Comune di Colledimezzo che insieme hanno individuato le criticità e si sono attivati per la messa in sicurezza.

“Alcuni giorni fa – spiega Arturo Scopino, vicepresidente della Provincia di Chieti - c’è stata una polemica da parte di amministratori locali e operatori turistici del territorio che hanno puntato il dito contro la Provincia accusandola di inettitudine e scarsa attenzione verso questa strada. E’ mio dovere smentire queste accuse, poiché l’imput ad intervenire su questa situazione è venuto proprio da questo comprensorio quando, tre anni fa, organizzammo un incontro nel Comune di Tornareccio con i sindaci dei paesi interessati durante il quale raccogliemmo le istanze per poi programmare gli interventi”. “Per poter intervenire però – aggiunge – è stata necessaria la collaborazione delle amministrazioni locali attraverso le proposte e la progettazione. Il Comune di Colledimezzo ne è la prova”.

Numerosi sono gli interventi effettuati o programmati direttamente dalla Provincia di Chieti sul tratto di provinciale che insiste sul comune virtuoso del Sangro: quelli finanziati con OCDPC 441/2017 - DPCM 27.02.2019 che sono stati già affidati e di imminente realizzazione (ovvero la sistemazione di quattro movimenti franosi per un una spesa complessiva di oltre 900mila euro); un intervento di manutenzione straordinaria finanziato dai fondi Masterplan per l’Abruzzo, anche questo affidato e di imminente realizzazione (€ 370.000,00); la sistemazione del movimento franoso, lavoro affidato e in fase di realizzazione con i fondi del D.M. Infrastrutture e Trasporti, al Km. 41+600 per € 250.000,00; altri interventi di manutenzione ordinaria già effettuati con risorse di bilancio della Provincia (€ 50.000,00); e la sistemazione della frana al Km. 46+400 per € 390.000,00, realizzata con fondi OCDPC 256/2015,.

A questi interventi bisogna aggiungere quelli progettati ed attuati dal Comune di Colledimezzo con il coordinamento dell’ente provinciale, ovvero: i lavori di messa in sicurezza in località Frainino realizzati con un finanziamento di 400mila euro (Protezione Civile OCDPC 256/2015); il consolidamento, nel centro abitato, di un tratto di via Roma effettuato con 400mila euro provenienti dalla Regione Abruzzo (DPE 013) ; i lavori di consolidamento, anch’essi già conclusi, del dissesto idrogeologico sempre in via Roma realizzati con 340mila euro (Prot. Civile OCDPC 256/2015); altri interventi di consolidamento nel centro abitato effettuati con 522mila euro dalla Regione Abruzzo (DPE 013); il ripristino della viabilità, in corso di realizzazione, con opere di consolidamento in Via Roma dopo i danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 (200mila euro dalla Protezione Civile OCDPC 441_2017 DPCM 27/02/2019); opere di consolidamento anch’esse in corso di realizzazione al KM46+400 (350mila euro dalla Protezione Civile DPCM 27/02/2019); la sistemazione del secondo lotto di via Roma che ammonta a 365mila euro e che è in corso d’opera (Prot. Civile DPCM 27/02/2019); da avviare invece l‘ulteriore consolidamento del dissesto idrogeologico e ripristino viabilità sempre sulla stessa strada provinciale, lavoro per cui sono stati stanziati circa 350mila euro dalla Protezione Civile (OCDPC 441_2017 DPCM 27/02/2019). Il totale degli interventi suddetti ammonta a 2.927.000,00 €. Se a questi vengono sommati i finanziamenti programmati dalla Provincia di Chieti (circa 2milioni di euro), il totale di interventi su questa arteria stradale, nel solo comune di Colledimezzo, conta complessivamente 4.972.430,00 €.

“Da ciò si evidenzia in maniera tangibile – aggiunge il vicepresidente Scopino - l'interesse diretto ed indiretto della Provincia di Chieti verso una strada che interessa molti paesi del Sangro, nei confronti della quale ad oggi sono state investite risorse pubbliche per circa 5 milioni di euro. Molti comuni dell’entroterra del Chietino hanno strade comunali oramai ridotte a mulattiere ed è per questo che auspico che, dopo tanti sforzi, anche i Comuni impegnino risorse adeguate per garantire la sicurezza degli utenti che circolano sulle strade comunali e che confluiscono nelle vie provinciali e statali”