Civitella Roveto sconvolta per la morte di Pietro Milanese, lutto cittadino nel giorno dei funerali

Il giovane è rimasto vittima di un tragico incidente stradale venerdì scorso sulla statale 652 di Atessa

CIVITELLA ROVETO – L’intera comunità di Civitella Roveto si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Pietro Milanese, 31 anni, giovane padre e lavoratore stimato, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto venerdì notte sulla statale 652 ad Atessa.

In segno di rispetto e partecipazione, il sindaco Luciano Scalisi ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui saranno celebrati i funerali, invitando tutta la popolazione a unirsi nel raccoglimento e nel ricordo. “Profondamente scossa e unita dal dolore, tutta la cittadinanza si stringe con affetto e commozione alla famiglia di Pietro”, è il messaggio di cordoglio del primo cittadino e degli amministratori comunali.

“Giovane e meraviglioso padre, lavoratore esemplare, era dipendente di un'impresa, è stato strappato troppo presto all’amore dei suoi cari da una tragica fatalità. Il ricordo della sua bontà e del suo sorriso resterà per sempre vivo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto”. La tragedia si è consumata nella notte di venerdì scorso, sulla fondovalle Sangro, quando Pietro ha perso il controllo della sua Bmw 318 all’altezza del distributore Res. Dopo aver urtato un palo della luce, l’auto si è schiantata violentemente contro una barriera di alberi a bordo strada. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Con lui viaggiava una ragazza che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Casoli e i carabinieri di Atessa per i rilievi del caso. Pietro Milanese aveva lavorato fino a metà luglio nel cantiere di completamento della fondovalle Sangro, tra Gamberale e Civitaluparella, guadagnandosi stima e affetto in tutto il territorio.