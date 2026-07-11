Civitella del Tronto, tetto in fiamme: vigili del fuoco salvano un 60enne intossicato

Paura nel pomeriggio di ieri in località Valle Sant'Angelo, dove un incendio ha colpito la copertura in legno di una palazzina di tre piani. Le fiamme, che secondo i primi accertamenti potrebbero essere partite da un locale tecnico esterno, hanno avvolto il tetto richiedendo il massiccio intervento di cinque mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco di Nereto e Teramo.
Entrati nel sottotetto con gli autorespiratori, i soccorritori hanno rinvenuto il proprietario di 60 anni a terra, intossicato dai fumi. L'uomo è stato immediatamente tratto in salvo e affidato alle cure dei sanitari del 118.
Per estinguere il rogo, i Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare una porzione del tetto con la motosega, riuscendo a salvare il resto della struttura e gli appartamenti sottostanti. Al termine delle operazioni, l'area è stata messa in sicurezza e il sottotetto è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia Locale.