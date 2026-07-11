Sabato 11 Luglio 2026

Cronaca

Civitella del Tronto, tetto in fiamme: vigili del fuoco salvano un 60enne intossicato

11/07/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Civitella del Tronto, tetto in fiamme: vigili del fuoco salvano un 60enne intossicato

Per spegnere il rogo – partito probabilmente da un locale tecnico esterno – i soccorritori hanno rimosso parte del tetto con una motosega, salvando gli appartamenti sottostanti

Paura nel pomeriggio di ieri  in località Valle Sant'Angelo, dove un incendio ha colpito la copertura in legno di una palazzina di tre piani. Le fiamme, che secondo i primi accertamenti potrebbero essere partite da un locale tecnico esterno, hanno avvolto il tetto richiedendo il massiccio intervento di cinque mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco di Nereto e Teramo.

Entrati nel sottotetto con gli autorespiratori, i soccorritori hanno rinvenuto il proprietario di 60 anni a terra, intossicato dai fumi. L'uomo è stato immediatamente tratto in salvo e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Per estinguere il rogo, i Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare una porzione del tetto con la motosega, riuscendo a salvare il resto della struttura e gli appartamenti sottostanti. Al termine delle operazioni, l'area è stata messa in sicurezza e il sottotetto è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia Locale.

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