Civitella del Tronto, Operazione di recupero di un escursionista disperso nelle Gole del Salinello

L’uomo dopo una caduta è rimasto ferito ed ha allertato il Numero Unico 112. Sul posto i Vigili del Fuoco di Teramo che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 52 del reparto volo di Pescara.

Intorno alle 18:15 circa di oggi una una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta per la ricerca di una persona dispersa nella zona delle Gole del Salinello, nel comune di Civitella del Tronto.

L'uomo, un 36enne residente a Martinsicuro, impegnato in un'escursione alla ricerca di funghi, a seguito di una caduta non è stato in grado di ripercorrere il sentiero per tornare all'auto parcheggiata dopo Ripe di Civitella.

L'infortunato ha chiamato il numero di emergenza 112 per richiedere soccorso, senza riuscire però a dare indicazioni precise sulla sua posizione. Subito dopo il telefono si è spento e non ha potuto fornire ulteriori informazioni utili per la ricerca. I vigili del fuoco, oltre alla squadra operativa, hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Drago 52 del Reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara, mentre la centrale del NUE (Numero Unico Emergenza) ha inviato sul posto anche l'elicottero del soccorso sanitario 118. I due elicotteri hanno raggiunto il luogo dell'intervento ed hanno perlustrato un'ampia zona alla ricerca del disperso. L'equipaggio dell'elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il disperso nella zona sottostante all'eremo di San Francesco. Un aerosoccorritore lo ha raggiunto e una volta imbracato è stato verricellato a bordo dell'elicottero dei vigili del fuoco con cui è stato trasportato presso l'ospedale Mazzini di Teramo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di di Alba Adriatica per gli adempimenti di competenza.