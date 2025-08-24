Ci sarebbero tanti abruzzesi nel gruppo Facebook “Mia Moglie”. La vicenda fa discutere, interviene anche il PD

Una vicenda che scuote le coscienze: uomini che condividevano foto intime delle proprie compagne senza consenso. I Giovani Democratici: “Serve una rivoluzione culturale, basta silenzio e complicità”

Ci sarebbero centinaia di abruzzesi tra gli oltre 31 mila iscritti al gruppo Facebook “Mia Moglie”, oscurato da Meta dopo l’esplosione dello scandalo. Una vicenda che scuote le coscienze e fa discutere anche la politica.

Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia postale, diversi utenti provenienti da L’Aquila, Chieti, Teramo e Pescara non sarebbero stati semplici spettatori, ma tra i più attivi nella pubblicazione di foto intime delle proprie compagne, spesso all’insaputa delle dirette interessate, accompagnate da commenti sessisti e volgari. Un meccanismo degradante che trasformava donne ignare in merce di scambio digitale, tra “aste social”, insulti e sguardi morbosi.

A intervenire sul caso sono i Giovani Democratici Abruzzo, che parlano senza mezzi termini. “La testimonianza dell’iscritto aquilano al gruppo Facebook Mia moglie è spregevole – commenta Maria Citarella, della segreteria GD Abruzzo –. Affermare di essersi iscritto solo per guardare e passare il tempo, senza fare nulla di male, vuol dire essere complici di un sistema che continua a oggettificare le donne, nel 2025. Ad aver sbagliato sono tutti gli uomini iscritti in quel gruppo che per anni hanno postato foto, commentato e taciuto su tutto. Non dire niente equivale a permettere che gli uomini continuassero a pubblicare foto intime delle loro mogli a loro insaputa. Non solo rimanere in silenzio, ma anche apprezzare le foto e i commenti vuol dire essere complici al pari di chi pubblicava e commentava attivamente”.

Citarella aggiunge: “Passare appresso leggendo i commenti sessisti voleva dire legittimarli, non vederci nulla di sbagliato. Ciò che forse ancora non è chiaro ai più è che le donne subiscono una violenza sistematica, verbale e fisica. Continuano ad essere uccise dai propri partner perché gli uomini non le vedono come persone, ma come oggetti di loro proprietà e il gruppo Facebook Mia moglie ne rappresenta l’ennesima prova. La storia ci insegna che l’indifferenza è la miglior complice del male, al pari di chi lo commette. Ciò che servirebbe è una presa di coscienza da parte degli uomini e una loro responsabilizzazione. Viviamo in una società che colpevolizza continuamente le donne, ma se il problema sono gli uomini, allora sono loro che devono cambiare. Vorremmo vederli al fianco delle donne, sentirli denunciare quando vedono un’ingiustizia, accorgersi di quando commettono atti sessisti nonché vere e proprie violenze. Serve la collaborazione di tutti per riuscire a distruggere questo sistema: un’alleanza tra uomini e donne, ma soprattutto tra gli uomini per decostruire il comportamento violento e irrispettoso di alcuni di essi”.

Sulla stessa linea anche il segretario regionale GD, Saverio Gileno: “Violenza è anche il fatto che lo spazio digitale continua a non essere controllato. Come afferma il signore aquilano iscritto al gruppo Facebook: ‘Ormai navighi sui social e ne compaiono a decine ogni giorno’, riferendosi alle foto del gruppo. È inaccettabile che sia tutto concesso e sdoganato e che l’unico metodo per combattere le violenze sui social siano le segnalazioni delle singole persone. Ormai i social sono una realtà virtuale che affianca quella fisica: è necessaria un’ampia riflessione sul metodo e provvedimenti che consentano di prevenire reati e storture, nonché controllare e punire chi commette tali violazioni”.