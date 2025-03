Chieti, solidarietà in azione: l'Associazione Nazionale Carabinieri conclude la decima raccolta alimentare

Consegnati 35 cartoni di generi alimentari alla Parrocchia San Francesco Caracciolo per i bisognosi

Un grande gesto di solidarietà ha illuminato la serata di sabato 8 marzo, quando l' Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Chieti ha consegnato 35 cartoni di alimenti alla Parrocchia San Francesco Caracciolo nel quartiere Tricalle. La raccolta, giunta alla sua decima edizione, è stata devoluta ai poveri e alle famiglie in difficoltà, con la consegna avvenuta nei locali del Centro d'Ascolto , alla presenza del Parroco Don Michele Panissa .

L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'impegno instancabile dei volontari ANC e alla generosità di cittadini e parrocchiani, che hanno aderito con entusiasmo alla colletta alimentare ospitata presso il Centro Commerciale Centauro in Via Masci . Un importante contributo è arrivato anche dall'Industria Cartone Ondulato ICO Srl di San Giovanni Teatino , che ha donato i cartoni utili per il trasporto degli alimenti e per le future raccolte solidali.

Tra i volontari che hanno reso possibile questa giornata di solidarietà figurano Giuseppe Trentalange, Fioravanto Roberto, Angelo Laselva, Mirko Di Pasquale, Sabrina Di Ruscio in Petaccia, Concetta Mastrolillo, Francesco Di Paolo, Andrea Di Muzio, Enrico Torres, Antonio D'Orazio, Francesco D'Amico, Ambra Porreca, Maria Rosaria D'Annibale, Maria Dionisio, Aureliana Radu, Mario Flacco, Giuseppe La Rovere e Alessandro Gattone . Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutte le donne che, nel giorno della Festa della Donna, hanno scelto di onorare la ricorrenza con un gesto concreto di solidarietà , dimostrando quanto sia fondamentale il sostegno immediato alle persone in difficoltà. L'Associazione Nazionale Carabinieri di Chieti ribadisce il proprio impegno a portare avanti iniziative di aiuto e supporto per chi vive ai margini della società , utilizzando le Parrocchie cittadine come punti di riferimento per la distribuzione degli aiuti.

"Questa raccolta alimentare è un segno tangibile della nostra volontà di essere al servizio della comunità e di chi ha più bisogno" , ha dichiarato il Presidente della Sezione ANC di Chieti, C.re Dott. Mario Colantonio . "Proseguiremo su questa strada, portando avanti iniziative di solidarietà su tutto il territorio comunale" . Un esempio concreto di vicinanza e impegno, che dimostra come la comunità, unita, possa fare la differenza.