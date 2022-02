“Chiediamo scusa per i ritardi, che dipendono dall’esigenza di una riorganizzazione dei servizi della nostra partecipata a cui stiamo già lavorando, ma sul fronte Tari abbiamo riversato fondi per oltre un milione di euro al fine di controbilanciare la manovra di riequilibrio dei conti dell’Ente”, così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori ad Ambiente e Tributi Chiara Zappalorto e Tiziana Della Penna, che intervengono anche per chiarire i dubbi sulla Tari, sollevati dalla cittadinanza a mezzo stampa.