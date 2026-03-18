Polizia di Stato di Chieti e Modena sventano assalto a furgoni portavalori, 14 arresti e armi da guerra sequestrate

Blitz della Polizia tra Chieti e Modena: smantellato gruppo pronto a colpire sull’A1 con kalashnikov, chiodi e jammer

Un colpo studiato nei minimi dettagli, con armi da guerra, mezzi pesanti e una strategia da vero commando. Ma il blitz è stato fermato prima ancora di entrare in azione. La Polizia di Stato ha sventato un assalto a furgoni portavalori, arrestando 14 persone al termine di una complessa operazione coordinata dalle Procure di Chieti e Modena. L’intervento è scattato nelle campagne modenesi, nel territorio comunale di Vignola, nei pressi del mercato ortofrutticolo.

Qui gli investigatori hanno individuato e bloccato un gruppo armato e organizzato, composto da numerosi uomini italiani – in gran parte provenienti dall’area di Cerignola e Foggia – e da un cittadino albanese, pronti a entrare in azione. Il piano era chiaro: assaltare furgoni blindati di una società di trasporto valori in partenza da Bologna e diretti a Paderno Dugnano, durante il transito sull’autostrada A1. Per farlo, il gruppo aveva predisposto un arsenale impressionante: sequestrate numerose armi automatiche, tra cui almeno quattro mitragliatori modello AK-47, oltre a polvere pirica con congegni elettronici e manuali, taniche di benzina e tre secchi di chiodi a punta da disseminare sull’asfalto per bloccare il traffico. Non solo.

Gli arrestati avevano già pronto anche un dispositivo jammer, capace di inibire le comunicazioni telefoniche, con l’obiettivo di rallentare i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine. Recuperati anche indumenti per il travisamento e diversi mezzi utilizzati per la logistica: un autoarticolato impiegato per il trasporto dell’attrezzatura e quattro auto di grossa cilindrata, tra cui tre Maserati e un’Audi. L’operazione, frutto di un’articolata indagine avviata dalla Procura di Chieti e sviluppata in sinergia con quella di Modena, ha visto in campo il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, le Squadre Mobili delle due città, il supporto dei reparti speciali Nocs e un elicottero per il controllo dall’alto.

Durante le fasi dell’intervento, un agente è rimasto lievemente ferito.

Miriana Lanetta