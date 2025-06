Chieti, domani 5 Giugno in piazza San Giustino la cerimonia per il 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri

Domani, dunque, la città di Chieti si stringerà attorno ai suoi Carabinieri per celebrare una storia lunga oltre due secoli, fatta di dedizione, servizio e vicinanza quotidiana alle comunità.

Sarà la suggestiva cornice di Piazza San Giustino a Chieti a ospitare domani, giovedì 5 giugno alle ore 18:30, la cerimonia solenne per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, organizzata dal Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”. A prendere parte all’evento saranno i militari dei Comandi Provinciali di Chieti e Pescara, insieme ai vertici dell’Arma, autorità civili, studenti e cittadini.

L’iniziativa sarà aperta dalla deposizione di una corona d’alloro in onore dei Caduti presso il monumento all’interno della caserma di via Madonna degli Angeli. A seguire, la cerimonia pubblica in piazza vedrà l’intervento del Generale di Brigata Antonino Neosi, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, che dopo la lettura dei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, pronuncerà la consueta allocuzione.

Durante la cerimonia saranno consegnati riconoscimenti ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio. Un legame storico con Chieti Piazza San Giustino rappresenta un luogo simbolico per l’Arma in Abruzzo. Fu proprio a Chieti che, nel gennaio del 1861, Re Vittorio Emanuele II lasciò un drappello di Carabinieri come presidio permanente della città. Da allora, il rapporto tra Chieti e l’Arma si è rafforzato nel tempo, fino alla fondazione dell’attuale Comando Provinciale nella storica sede del convento di Santa Chiara, intitolato al Capitano Chiaffredo Bergia.

L’Arma tra tradizione e modernità Nata nel 1814, l’Arma dei Carabinieri è oggi una forza di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con funzioni militari, giudiziarie e civili.

A partire dal 2016, ha anche assorbito il Corpo Forestale dello Stato, rafforzando le proprie capacità di intervento in ambito ambientale, forestale e agroalimentare. Il Comando Legione “Abruzzo e Molise” è articolato su sei Comandi Provinciali, 24 Compagnie e ben 228 Stazioni distribuite nei territori delle due regioni.

Le attività operative sono supportate da una fitta rete di reparti specializzati, tra cui il ROS, il NOE, i Nuclei Tutela del Lavoro e del Patrimonio Culturale, unità cinofile, artificieri, subacquei e il Nucleo Elicotteri di Pescara. Tra le eccellenze presenti a Chieti, spicca anche il Centro Nazionale Amministrativo (C.N.A.), articolazione del Comando Generale dell’Arma, con sede presso la caserma “Enrico Rebeggiani”, già sede della storica Scuola Allievi Carabinieri.

Domani, dunque, la città di Chieti si stringerà attorno ai suoi Carabinieri per celebrare una storia lunga oltre due secoli, fatta di dedizione, servizio e vicinanza quotidiana alle comunità.