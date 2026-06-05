Chieti, celebrato il 212° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

Questa mattina, presso la caserma "Tenente M.O.V.M. Enrico REBEGGIANI" di Chieti, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato solennemente il suo 212° Annuale di Fondazione.

La significativa ricorrenza si tiene il 5 giugno, data in cui, nel 1920, la Bandiera dell'Arma venne insignita della prima Medaglia d'Oro al Valor Militare per il contributo offerto dai Carabinieri durante la Prima Guerra Mondiale.

L'evento della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, religiose e militari, tra cui diversi Senatori e Deputati, i vertici della Magistratura di Chieti e Pescara, i Comandanti delle Forze Armate e di Polizia locali, oltre ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.), dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.For.) e a molti militari in congedo.

Le celebrazioni sono iniziate alle ore 09.00 con lo schieramento del Battaglione di formazione, in rappresentanza delle diverse specialità dell’Arma (Territoriale, Mobile e Speciale, e Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare). Successivamente hanno fatto l'ingresso i Labari delle Associazioni d'Arma e i Gonfaloni di Regione, Province e Comuni, incluso quello della Città di Lanciano, decorato di M.O.V.M..

Il Comandante della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise", Generale di Brigata Gianluca FEROCE, accompagnato dal Generale di Brigata Baldassare DAIDONE (Comandante del Centro Nazionale Amministrativo), ha passato in rassegna i Reparti prima di dare il via agli interventi ufficiali.



Nel suo discorso, il Generale FEROCE ha messo in luce la "bussola etica" dell'Arma, definendola come un insieme di valori intramontabili quali militarità, competenza, coraggio e umiltà. Un passaggio toccante è stato dedicato al ricordo dei caduti, tra cui il Maresciallo Capo M.O.V.M. Marino DI RESTA e l'Appuntato Scelto M.O.V.C. Giangabriele MENICHINI, oltre alla memoria storica dei combattimenti del 1941 a Eluet El Asel (Libia) e Culqualber (Etiopia), di cui ricorre quest'anno l'85° anniversario.





Il Generale ha poi espresso profonda gratitudine per il lavoro quotidiano delle Stazioni dei Carabinieri sul territorio, descrivendole come:

«Luoghi di accoglienza, di ascolto, dove spesso una parola di conforto di fronte ai piccoli e grandi problemi della vita quotidiana, o una semplice mano tesa fanno la differenza».

Le Stazioni rappresentano il primo fronte contro i reati predatori, le truffe ai danni degli anziani e la violenza di genere. È stato inoltre elogiato l'operato dei Carabinieri Forestali nella tutela della biodiversità e nel controllo del ciclo dei rifiuti, così come l'impegno nelle scuole per diffondere la cultura della legalità tra i giovani. Infine, il Comandante ha rivolto un ringraziamento speciale alle famiglie e a tutti i militari della Legione, ricordando anche i 102 carabinieri rimasti feriti in servizio nell'ultimo anno.





Consegna dei riconoscimenti e premiazioni

Nel corso della cerimonia sono state consegnate diverse ricompense individuali per meriti operativi e umanitari:

Encomio Semplice

Mar. Ca. Michele Di Lembo (Comandante della Stazione di Colonnella - TE).

Ten. Col. Giuseppe Saitta, Mar. Ca. Andrea Malandra, Mar. Ca. Maurizio Stagno, Brig. Ca. Q.S. Stefano Giannandrea e Brig. Ca. Valeriano Carpegna (Componente investigativa del Comando Provinciale di Pescara).

Vice Brig. Laura Bielli e App. Sc. Letizia Magnani (Stazione e Aliquota Radiomobile della Compagnia di Avezzano - AQ).

Mar. Ord. Paolo Capotorto, Vice Brig. Andrea Mariano De Santis e App. Sc. Q.S. Nicola Maggiulli (NORM della Compagnia di Alba Adriatica - TE).

Lgt. C.S. Francesco Farinaro e Vice Brig. Giuseppe Mazzeo (Comandante e Addetto della Stazione di Martinsicuro - TE).

Mar. Magg. Riccardo Antonio Carluccio (Comandante della Stazione di Caramanico Terme - PE) e Brig. Ca. Dario Davide Di Biase (Comandante in S.V. dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Popoli - PE).

Mar. Ca. Antonio D'Aloisio (Personale del Centro Nazionale Amministrativo - CNA).

"Premio Annuale" ai Comandanti di Stazione

Il premio, destinato ai Comandanti particolarmente distintisi nell'attività d'istituto e nel supporto quotidiano alla comunità, è stato conferito a:

Lgt. Giovanni Pompigna (Comandante della Stazione di San Salvo - CH).

Mar. Magg. Riccardo Antonio Carluccio (Comandante della Stazione di Caramanico Terme - PE).

La giornata celebrativa si è conclusa con un brindisi augurale e il tradizionale pranzo di corpo.