Chieti, arrestato dai carabinieri del Nor un 38enne sardo, deve scontare una pena per maltrattamenti e violenza sessuale

I reati sono stati commessi a Pesaro, L'uomo viveva con la compagnia di Abruzzo

I militari della sezione operativa del N.o.r. della Compagnia carabinieri di Chieti hanno arrestato, il 24 dicembre scorso a Pescara, P.M.F., 38enne di origine sarda, che alloggiava da tempo nell’appartamento della nuova compagna.

L'uomo è colpito da provvedimento di revoca del decreto di sospensione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro in data 09.12.2021- ufficio esecuzioni. Il 38enne dovrà scontare la pena di anni 3 per il reato di maltrattamenti e violenza sessuale (572 e 609 bis cp), reati commessi a Pesaro e risalenti agli anni 2013-2016. Al termine delle incombenze di rito, l’arrestato è stato quindi associato presso la casa circondariale di Ancona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.