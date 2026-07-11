Arrestato dai Carabinieri un 57enne condannato per rapina aggravata, sequestro di persona, armi e traffico di droga. Era irreperibile dal 2015 e aveva assunto una falsa identità.

È stato arrestato oggi a Ortona dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, con il supporto dei Nuclei Investigativi di Teramo e Chieti, un 57enne originario della provincia di Catania, ricercato dal 2015 e destinatario di un provvedimento di esecuzione penale emesso dalla Procura di Bologna.

L’uomo dovrà scontare una pena residua di 19 anni di reclusione per reati commessi tra il 1990 e il 2010 in diverse località italiane, tra cui rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di droga.

La cattura è arrivata al termine di una lunga attività investigativa condotta dalla 4ª Sezione del Nucleo Investigativo di Milano. Le ricerche avevano portato gli investigatori prima in Germania e poi in Spagna, dove il latitante aveva utilizzato una falsa identità con documenti contraffatti intestati a un cittadino italiano deceduto nel 2020.

Decisiva la collaborazione con la Polizia Nazionale spagnola e il gruppo specializzato nella ricerca dei latitanti di Barcellona, oltre al Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura di Bologna. Gli accertamenti hanno permesso di localizzare l’uomo in Italia e procedere all’arresto.

Oltre alla pena da scontare, il 57enne dovrà rispondere anche del possesso dei documenti falsificati.