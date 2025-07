Castel Frentano investe nella sicurezza urbana: approvato il nuovo Regolamento sulla videosorveglianza comunale

Dopo una verifica dell’attuale sistema, si pianificheranno interventi strategici con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private. Il progetto punta a un sistema capillare e interconnesso, rafforzando la prevenzione anche nei Comuni vicini.

Il Consiglio Comunale di Castel Frentano ha approvato, su proposta dell’Assessore alla Polizia Locale Camilla Tomczak, il nuovo Regolamento comunale in materia di videosorveglianza, un provvedimento articolato e innovativo che segna una svolta decisiva nella gestione della sicurezza urbana.

Questo regolamento di secondo livello affronta con rigore e chiarezza la delicata questione della tutela della privacy, armonizzandola con l’esigenza, sempre più urgente, di garantire sicurezza e legalità sul territorio. Come ha sottolineato l’Assessore Tomczak, “La Polizia Locale oggi deve custodire la tradizione del servizio pubblico ma con lo sguardo rivolto al futuro. Non possiamo più operare con strumenti del passato, mentre il mondo evolve.”

La prima fase dell’intervento prevede una revisione approfondita dell’attuale sistema di videosorveglianza, con una ricognizione che valuterà efficacia, copertura e adeguatezza tecnologica. Solo dopo questa analisi sarà possibile definire priorità, obiettivi e le aree strategiche di intervento per il futuro. Particolare attenzione sarà rivolta alla ricerca di risorse economiche, attraverso il coinvolgimento di Regione, Stato e anche del settore privato, imprese, commercianti, cittadini, perché la sicurezza è un bene collettivo che richiede la collaborazione di tutti. In un contesto di risorse pubbliche limitate, la sinergia pubblico-privato diventa il fondamento di un modello virtuoso e duraturo. Un nuovo paradigma di sicurezza urbana

Il regolamento, articolato in numerosi articoli, va ben oltre l’installazione di telecamere: rappresenta un nuovo paradigma operativo fondato su innovazione tecnologica, formazione continua del personale e visione strategica del territorio. In un periodo storico segnato da microcriminalità e minacce crescenti alla sicurezza pubblica e privata, Castel Frentano risponde con lucidità e responsabilità.

Le immagini della videosorveglianza, infatti, si rivelano spesso decisive nelle indagini giudiziarie per assicurare alla giustizia gli autori dei reati. Per questo il Comune investirà in un sistema capillare, moderno e interconnesso, in grado di coprire le zone più sensibili e strategiche, non solo all’interno del proprio territorio, ma anche nei Comuni limitrofi. La sicurezza non conosce confini amministrativi: una sorveglianza intelligente scoraggia attività illecite e rafforza la collaborazione tra enti locali, forze dell’ordine e comunità. Tecnologia e formazione: le due gambe della sicurezza

“La superiorità tecnologica è oggi un elemento imprescindibile, sia a livello globale che nella gestione quotidiana della sicurezza urbana”, ha spiegato l’Assessore Tomczak. Tuttavia, la tecnologia da sola non basta: è necessaria una trasformazione culturale e professionale. Il personale della Polizia Locale sarà quindi sottoposto a un percorso continuo di aggiornamento e specializzazione per utilizzare al meglio i nuovi strumenti. Il Corpo non sarà più solo presidio del codice della strada, ma protagonista attivo della sicurezza urbana, in sinergia con le altre forze dell’ordine. In questo contesto, la dimensione demografica del Comune o il numero degli agenti non devono più essere un limite, bensì un’opportunità per dimostrare che anche i Comuni più piccoli possono essere all’avanguardia."

“Tradizione e innovazione non sono in contrasto, ma le due gambe su cui una comunità responsabile deve camminare. Solo guardando al futuro possiamo onorare davvero il nostro passato”, ha concluso con convinzione l’Assessore Tomczak.

Anche il Sindaco di Castel Frentano Mario Verratti ha espresso un chiaro messaggio sulla sicurezza urbana: “Garantire sicurezza non significa militarizzare, ma costruire fiducia, protezione e prevenzione. Significa prendersi cura dei luoghi in cui viviamo, delle persone che li abitano, delle famiglie e delle attività che animano la nostra comunità.”

Il primo cittadino ha voluto ringraziare l’Assessore Tomczak per la competenza e la determinazione, il Comandante della Polizia Locale Francesco Giancristofaro per l’impegno operativo quotidiano, e la Commissione Statuto e Regolamento, guidata dal Consigliere Nicola Di Biase, evidenziando come “con lavoro di squadra e senso del dovere si costruisce una città più giusta, sicura e consapevole.”