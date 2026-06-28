Domenica 28 Giugno 2026

Cronaca

Castel Frentano, fiamme e paura: vasto incendio divora 20 ettari di vegetazione

28/06/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Castel Frentano, fiamme e paura: vasto incendio divora 20 ettari di vegetazione

Foto e video di Adolfo Jepson 

Pomeriggio di massima emergenza nel territorio comunale di Castel Frentano a causa di un incendio di vaste proporzioni che ha sta tenendo sotto scacco l'intera area boschiva.

Una domenica  pomeriggio di massima emergenza nel territorio comunale di Castel Frentano a causa di un incendio di vaste proporzioni che sta tenendo sotto scacco l'intera area boschiva.

Il bilancio delle ultime ore è pesante: il fronte del fuoco, alimentato dal vento, ha rapidamente percorso circa 20 ettari di terreno. Le fiamme hanno mandato in fumo principalmente ampie zone di bassa macchia mediterranea, arrivando a intaccare parzialmente anche una vicina area boscata. La densa colonna di fumo sollevatasi dal rogo è rimasta visibile a chilometri di distanza.

Per arginare l'avanzata del fronte e proteggere il territorio è scattato un massiccio dispiegamento di forze. A terra stanno operando senza sosta le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Lanciano e Ortona, supportate dal fondamentale ausilio dei volontari della Protezione Civile.

Date le caratteristiche della zona e la rapidità della propagazione, è stato necessario richiedere il supporto della flotta aerea antincendio: dal cielo hanno operato l'elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pescara e un Canadair, i cui continui lanci d'acqua sono riusciti a circoscrivere il perimetro del rogo e a consentire la successiva messa in sicurezza della zona.

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