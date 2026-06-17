Castel Frentano a misura di famiglia: approvato il regolamento per il "Permesso Rosa"

Parcheggi riservati e agevolazioni per donne in gravidanza e genitori con figli fino a due anni. Il sindaco Verratti: «Una misura concreta di civiltà e sostegno alla genitorialità»

Un aiuto concreto per agevolare la mobilità quotidiana delle famiglie e tutelare la maternità. Il Consiglio Comunale di Castel Frentano ha approvato, con la deliberazione n. 7 del 28 aprile 2026, il nuovo Regolamento per il rilascio e l'utilizzo del "Permesso Rosa". Lo strumento, composto da otto articoli, disciplinerà le modalità di accesso ai cosiddetti “parcheggi rosa”, gli stalli di sosta riservati previsti dal Codice della Strada a favore delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con bambini di età non superiore a due anni.

L'iniziativa sposa la linea dell'Amministrazione Comunale di implementare politiche attente ai bisogni del nucleo familiare, offrendo un supporto tangibile nelle fasi più delicate della crescita dei figli.

«La natalità e la genitorialità rappresentano importanti valori sociali per la nostra comunità – ha dichiarato l'Assessore alla Mobilità e Traffico, Desiree Di Loreto –. I parcheggi rosa costituiscono una concreta misura di equità sociale che rende più accessibili e inclusivi i servizi e gli spazi cittadini a favore delle famiglie con bambini piccoli e delle donne in gravidanza, che si trovano in una condizione transitoria di maggiore vulnerabilità».

Sulla stessa linea il Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, Nicola Di Biase, che ha espresso forte soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Siamo fieri dell'approvazione di questo regolamento. Subito dopo questo passaggio provvederemo all'installazione della segnaletica e all'individuazione degli stalli rosa nei punti più strategici e frequentati, in prossimità dei principali servizi e luoghi di interesse. L'obiettivo è offrire un sostegno soprattutto nelle fasi avanzate della gravidanza, permettendo di parcheggiare più facilmente vicino ai luoghi frequentati quotidianamente. Si tratta di una misura di civiltà, attenzione e vicinanza».

Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a migliorare il benessere e la qualità della vita all'interno del tessuto locale, promuovendo un modello di cittadinanza accogliente.

«Con questo provvedimento continuiamo a costruire una comunità attenta ai bisogni delle persone e delle famiglie – ha concluso il Sindaco, Mario Verratti –. Il Permesso Rosa rappresenta una misura concreta di sostegno alla maternità e alla genitorialità, valori fondamentali per il futuro della nostra comunità. Attraverso l'istituzione degli stalli riservati vogliamo rendere Castel Frentano sempre più accessibile, inclusiva e vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini, offrendo un aiuto reale a chi vive una fase importante e delicata della propria vita familiare».

M.L.