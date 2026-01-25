Domenica 25 Gennaio 2026

Cronaca

Carcere minorile dell’Aquila, nuova ondata di violenza: la FP CGIL chiede interventi urgenti

25/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Carcere minorile dell’Aquila, nuova ondata di violenza: la FP CGIL chiede interventi urgenti

Due giovani reclusi ricoverati al pronto soccorso, sindacato denuncia carenze di sicurezza, personale insufficiente e strutture inadeguate: “Non c’è più tempo”

a FP CGIL Polizia Penitenziaria Abruzzo e Molise lancia un nuovo allarme sulla situazione del Carcere Penale per Minorenni dell’Aquila, dopo l’ennesimo episodio di violenza che ha visto due giovani reclusi ricorrere alle cure del pronto soccorso locale.

In una nota ufficiale, il sindacato esprime “amarezza e preoccupazione” per l’assenza di interventi concreti da parte della politica e dell’amministrazione della struttura, sottolineando come le condizioni di lavoro degli operatori e la vivibilità dell’istituto continuino a peggiorare. “La spirale di violenza non può più essere ignorata – afferma il segretario generale Luca Fusari – Servono incontri risolutivi e interventi immediati per garantire sicurezza, incrementare il personale di Polizia Penitenziaria e adeguare le strutture. Ulteriori rinvii rischierebbero di aggravare la situazione”. La FP CGIL chiede quindi un tavolo di confronto urgente, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali e politici, per mettere in sicurezza l’istituto e creare condizioni di lavoro e di detenzione dignitose.

“Non c’è più tempo – conclude il sindacato – occorrono fatti concreti, non parole”. L’episodio odierno conferma una situazione critica che, secondo il sindacato, si trascina da tempo, rendendo indispensabile una risposta immediata delle autorità competenti.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

L'Aquila

Potrebbero interessarti

Bellante, Youpol decisiva: arrestato dalla Polizia 20enne con 20 dosi di cocaina

Le segnalazioni dei cittadini sull’app della Polizia portano al blitz della Squadra Mobile

Incidente sull'A25: quattro feriti, tra cui due agenti della Polizia Stradale

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, dopo le 16.30, sull'autostrada A25 Roma-Pescara, tra i caselli di Torre de Passeri e Scafa-Alanno, in direzione Pescara. Il bilancio è di quattro feriti.

Investito un poliziotto che stava dirigendo il traffico sull'A25

L'agente è rimasto ferito ma è cosciente, trasportato in ambulanza all'ospedale di Pescara

Tua: nessun attacco informatico in corso, né dati sensibili violati

I chiarimenti tecnici sull’evento del marzo 2025 del dirigente commerciale e DPO aziendale

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb