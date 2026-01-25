Carcere minorile dell’Aquila, nuova ondata di violenza: la FP CGIL chiede interventi urgenti

Due giovani reclusi ricoverati al pronto soccorso, sindacato denuncia carenze di sicurezza, personale insufficiente e strutture inadeguate: “Non c’è più tempo”

a FP CGIL Polizia Penitenziaria Abruzzo e Molise lancia un nuovo allarme sulla situazione del Carcere Penale per Minorenni dell’Aquila, dopo l’ennesimo episodio di violenza che ha visto due giovani reclusi ricorrere alle cure del pronto soccorso locale.

In una nota ufficiale, il sindacato esprime “amarezza e preoccupazione” per l’assenza di interventi concreti da parte della politica e dell’amministrazione della struttura, sottolineando come le condizioni di lavoro degli operatori e la vivibilità dell’istituto continuino a peggiorare. “La spirale di violenza non può più essere ignorata – afferma il segretario generale Luca Fusari – Servono incontri risolutivi e interventi immediati per garantire sicurezza, incrementare il personale di Polizia Penitenziaria e adeguare le strutture. Ulteriori rinvii rischierebbero di aggravare la situazione”. La FP CGIL chiede quindi un tavolo di confronto urgente, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali e politici, per mettere in sicurezza l’istituto e creare condizioni di lavoro e di detenzione dignitose.

“Non c’è più tempo – conclude il sindacato – occorrono fatti concreti, non parole”. L’episodio odierno conferma una situazione critica che, secondo il sindacato, si trascina da tempo, rendendo indispensabile una risposta immediata delle autorità competenti.