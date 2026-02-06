Carabinieri sulle piste: sicurezza rafforzata sull’Appennino abruzzese

Dall’apertura degli impianti nel territorio aquilano sono stati effettuati oltre 200 servizi, con 269 interventi di soccorso e assistenza, che hanno visto coinvolti 384 militari, compresa la componente Forestale.

Con l’avvicinarsi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano–Cortina 2026, le montagne italiane tornano sotto i riflettori internazionali. Un’attenzione che non riguarda solo l’aspetto sportivo e paesaggistico, ma anche il tema cruciale della sicurezza, alla quale i Carabinieri forniscono un contributo determinante, forte di una tradizione che lega l’Arma alla montagna da oltre un secolo.

Già dal 1922, infatti, era prevista la presenza di militari sciatori nelle Stazioni Carabinieri dell’arco alpino e della dorsale appenninica. Oggi quell’esperienza storica si traduce in una preparazione altamente specializzata. L’addestramento del personale avviene presso il Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva di Val Gardena, dove i militari vengono formati per operare in sicurezza sulle piste da sci e per effettuare manovre di primo soccorso in ambiente montano. La componente Forestale dei Carabinieri viene invece formata nel Distaccamento Alpino di Auronzo di Cadore, con un ruolo attivo nel servizio meteorologico e nivologico Meteomont.

Anche in Abruzzo l’impegno è quotidiano e capillare. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, attraverso le Stazioni presenti nei principali comprensori sciistici – da Campo Imperatore a Ovindoli–Monte Magnola, da Roccaraso a Campo Felice – schiera ogni giorno uomini e mezzi adeguati per garantire la vigilanza sulle piste e intervenire tempestivamente in caso di necessità. Dall’apertura degli impianti sciistici, coincisa con le festività di inizio anno, sono stati svolti oltre 200 servizi, con l’impiego di 384 Carabinieri, tra personale territoriale e Forestale. 269 gli interventi di soccorso e assistenza effettuati a favore di sciatori e utenti in difficoltà, a testimonianza di un’attività intensa e costante. Oltre al soccorso, i Carabinieri sciatori svolgono un importante servizio di pattugliamento delle aree montane, spesso difficilmente raggiungibili con mezzi ordinari.

Non mancano gli interventi di polizia giudiziaria: dal recupero di sci e snowboard rubati, al sequestro di sostanze stupefacenti, fino alla gestione di alterchi tra utenti degli impianti. Fondamentale anche l’azione di prevenzione, volta a garantire una fruizione sicura della montagna. In questo ambito sono state 46 le sanzioni elevate, per un importo complessivo di circa 3.200 euro, relative a violazioni che vanno dalla mancanza di copertura assicurativa all’incapacità tecnica, dal mancato utilizzo del casco – oggi obbligatorio per tutti con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 96 del 30 giugno 2025 – fino all’uso di alcol e sostanze stupefacenti, accertato tramite etilometro e drug test. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che garantisce ordine, sicurezza e serenità a migliaia di appassionati della neve, confermando il ruolo centrale dell’Arma dei Carabinieri nella tutela di chi vive e frequenta la montagna.