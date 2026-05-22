Venerdì 22 Maggio 2026

Cronaca

Carabinieri, a Chieti celebrata la Giornata del Personale Civile della Difesa

22/05/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Carabinieri, a Chieti celebrata la Giornata del Personale Civile della Difesa

Il generale Gianluca Feroce consegna medaglie e riconoscimenti a cinque dipendenti civili distintisi per impegno e professionalità tra Abruzzo e Molise

Una giornata dedicata al valore del lavoro silenzioso ma fondamentale svolto ogni giorno dal personale civile dell’Amministrazione della Difesa. Si è celebrata oggi, 22 maggio 2026, alla caserma “Infelisi” di Chieti, sede del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, la “Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa”.

Nel corso della cerimonia il Comandante della Legione, Gianluca Feroce, ha rivolto un sentito ringraziamento ai dipendenti civili, definendoli “un pilastro fondamentale e insostituibile” per il funzionamento dell’Arma dei Carabinieri e dell’intero sistema della Difesa. Alla presenza di una rappresentanza di militari in servizio e in congedo, il generale Feroce ha consegnato una medaglia d’oro, tre medaglie d’argento e una medaglia di bronzo a cinque dipendenti civili in servizio presso reparti dell’Arma tra Abruzzo e Molise, distintisi per competenza, dedizione e spirito di servizio.

“La dedizione e la competenza specialistica del personale civile della Difesa costituiscono una preziosa risorsa per l’Amministrazione Militare – ha dichiarato l’alto ufficiale –. Il vostro contributo quotidiano è fondamentale per il presente e il futuro dell’Istituzione al servizio del nostro Paese”. La ricorrenza, istituita nel 1963 e successivamente ridenominata nel 2016 dal Ministero della Difesa, nasce con l’obiettivo di valorizzare il lavoro svolto da migliaia di uomini e donne che operano quotidianamente a supporto delle Forze Armate italiane.

M.L.

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