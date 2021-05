Capriolo entra in autostrada sulla A25 Roma Pescara, salvato dalla Polizia stradale

Grazie al tempestivo intervento della Polizia l'ungulato è uscito sano e salvo dall'arteria autostradale senza provocare incidenti.

Intervento davvero speciale ieri sera intorno alle 23 sulla autostrada A25 per una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Carsoli. Gli agenti al km 74, in direzione Roma – Pescara, hanno intercettato un capriolo che stava correndo fortemente impaurito sulla corsia autostradale e la cui presenza era stata segnalata dal Centro Operativo Autostradale. Intimando ai pochi automobilisti che in quel momento transitavano di rallentare, gli agenti della Polstrada si sono avvicinati a ridosso dell’ungulato, visibilmente terrorizzato e utilizzando torce e bandierine segnaletiche fluorescenti in dotazione, gli agenti hannno cercato di indurre l’animale a spostarsi verso la rete di recinzione laterale. I poliziotti sono riusciti a spingere il capriolo a scavalcare con un balzo la recinzione e a riuscire a tornare nel suo habitat naturale sano e salvo e soprattutto senza aver provocato incidenti stradali. La polizia stradale invita gli utenti della strada a mantenere una velocità adeguata, specie nelle ore notturne. Recentissimi e tragici episodi hanno evidenziato la pericolosità dell’attraversamento di animali su tutto il territorio nazionale.