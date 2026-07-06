Lunedì 06 Luglio 2026

Cronaca

Cappadocia, aggredisce la compagna in casa, arrestato 42enne: decisiva la chiamata al 112

06/07/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Cappadocia, aggredisce la compagna in casa, arrestato 42enne: decisiva la chiamata al 112

I Carabinieri di Cappadocia sono intervenuti nella notte grazie a una segnalazione di aiuto. L'uomo, già denunciato dalla convivente nei giorni precedenti, è stato sorpreso mentre la colpiva e la minacciava.

Provvidenziale intervento dei Carabinieri nella notte tra il 4 e il 5 luglio in Marsica, dove un 42enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

L'allarme è scattato dopo una telefonata al Numero Unico di Emergenza 112, con cui veniva segnalata una violenta lite e le urla di una donna che chiedeva aiuto provenienti da un'abitazione della zona. Pur non disponendo di un indirizzo preciso, la Centrale Operativa ha utilizzato il sistema informativo "Scudo", in uso alle Forze dell'Ordine per il monitoraggio dei casi di violenza domestica, individuando l'abitazione grazie a una precedente segnalazione.

Raggiunta rapidamente la casa, i militari della Stazione Carabinieri di Cappadocia hanno sorpreso il 42enne mentre stava aggredendo la convivente, colpendola con schiaffi al volto e minacciandola.

L'uomo, che era già stato denunciato dalla compagna alcuni giorni prima, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, trasferito nel carcere del capoluogo marsicano, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.

Si ricorda che la persona arrestata è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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