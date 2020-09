Cane da caccia finisce in un pozzo, salvato dai Vigili del Fuoco con un impegnativo e lodevole intervento

È accaduto ieri in un terreno della provincia di Campobasso.

Sono stati davvero eccezionali i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso che ieri sono stati impegnati in un lungo e delicato intervento per il recupero di un cane finito in un pozzo. Nel tardo pomeriggio di ieri i pompieri sono stati allertati da un cacciatore che uno dei suoi cani, durante una battuta di caccia, era caduto in un profondo scavo circolare in un campo di Pietracatella (CB) in Molise. Subito sono partite le squadre dei pompieri, con l'ausilio delle Unità specializzate nel Soccorso Alpino FLuviale (S.A.F.).

L'operazione è stata portata a buon fine con grande impegno e dedizione da parte dei Vigili del Fuoco, sempre sensibili ed appassionati nel loro lavoro anche in queste occasioni. Un pompiere, il suo nome è Salvatore neanche a dirlo, si è calato nel pozzo, profondo 15 metri, ed aiutato dai colleghi, con un discensore con fune, una volta in fondo ha afferrato il cane e tenendolo stretto tra le sue braccia lo ha portato in salvo. Il cane da caccia era molto spaventato ma nonostante la caduta è rimasto fortunatamente illeso, per la gioia del suo proprietario. Sul posto presente anche personale della Forestale della stazione di Santa Croce del Sannio. Un plauso anche questa volta ai Vigili del Fuoco sempre pronti ad intervenire in soccorso dell'uomo e anche sempre più spesso degli animali.